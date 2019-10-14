Наталья Штурм повздорила с испанцем из-за пляжного зонта

Певица Наталья Штурм оказалась в эпицентре забавной ситуации в Испании. Почти две недели знаменитость отдыхает в Валенсии. Недавно с ней приключилась история, которой она поспешила поделиться со своей аудиторией. Штурм призналась, что не очень любит загорать, предпочитая долгому лежанию на пляже купание в море. После сеанса акватерапии Наталья уже собиралась уходить, как вдруг ей на телефон пришли смски. Прочесть их она не смогла из-за палящего солнца и попыталась спрятаться под чей-то пляжный зонт.

Каково же было удивление артистки, когда тут же к ней подскочил старик-испанец, обругал ее за то, что она села на его тень, вырвал зонт вместе с винтом из песка и передвинулся на два метра.

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«Он четко отмерил, чтобы я осталась без тени. Туда же он не поленился перетащить два стульчика и все вещи. Я вам скажу: испанские мужчины дико жадные и эгоистичные. Причем до анекдотичных ситуаций. Россиянке, мечтающей об испанце нужно поменять менталитет и делить с ним счет пополам даже выйдя замуж и родив от него ребенка», — пояснила она.