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В Сети появилось архивное фото Пугачевой с мамой

Примадонне на снимке около 30 лет.

В Сети появилось архивное фото Пугачевой с мамой
Алла Пугачева. Фото Global look press

Поклонники Аллы Пугачевой выставили в Сеть редкую фотографию Примадонны в компании с мамой Зинаидой Архиповной Одеговой. Между ними всегда была тесная связь и полное взаимопонимание.

Мама Аллы Борисовны ушла в 1986 году, но певица до сих пор вспоминает ее и благодарит за свое появление на свет. В блоге Пугачевой то и дело появляются снимки  родительницы.

Известно, что мама королевы российской эстрады хоть и проработала всю жизнь на заводе в отделе кадров, обладала ярким артистическим талантом, выступая на войне в составе арт-бригады. А в трудные послевоенные времена она смогла дать дочери хорошее музыкальное образование.

До самых последних дней Зинаида Архиповна была главным критиком своей знаменитой дочери, открыто высказываясь о ее песнях, манере исполнения и внешнем виде. Нередко ей казалось, что наследница должна быть немного скромнее – сказывалось суровое советское воспитание.

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В Сети появилось архивное фото Пугачевой с мамой
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