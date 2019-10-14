Эдди Мерфи признал, что был плохим парнем в бытность стендап-комиком

Актер признался, что ему до сих пор противно пересматривать свой концерт 1987 года.

Спустя три года отсутствия на большом экране 58-летний американский актер Эдди Мерфи возвращается в фильме «Меня зовут Долемайт». Картина должна выйти на канале Netflix в этом году.

«Я не хотел просто всплыть, — цитирует комика издание The Independent. — Я хотел по-настоящему смешной фильм, чтобы напомнить всем, за что меня когда-то полюбили. Этот фильм оказался настолько сильным, что я решил, что это отличный способ вернуться».

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В той же статье актер делает неожиданное признание. Оказывается, комику очень неприятно натыкаться на ТВ на свой фильм-концерт «Как есть», выпущенный в 1987 году. В нем со сцены Мерфи травит множество нелицеприятных шуток о взаимоотношениях, браках и разводах. Вспоминать об этой странице своей карьеры ему противно, ведь эти скабрезные номера Эдди придумывал после своих собственных неудач в любви.

«Я был молодым парнем, который таким образом лечил свое разбитое сердце», — откровенно рассказал он, назвав себя-прошлого нецензурным словом.

К счастью, от образа желчного стендап-комика в 80-ых годах Мерфи перешел в кино, где быстро освоился в добрых комедийных ролях. Его звездными фильмами стали «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Золотой ребёнок», «Поездка в Америку» и другие.

А вы знали, что Эдди Мерфи не всегда был добрым весельчаком, которого мы знаем по фильмам?