Звезда Comedy Woman Кравченко впервые показала свою молодую маму

Актриса комедийного шоу Comedy Woman Мария Кравченко впервые показала свою молодую маму. Снимок с родительницей 34-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре знаменитость вместе с мамой якобы читают необычную книгу под названием «Я ненавижу свою шею». Визуально, при этом, мать и дочь очень похожи, что подтверждают и подписчики в комментариях.

больше по теме Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро Звезда Comedy Woman уверяет, что она преобразилась исключительно благодаря здоровому образу жизни.

Люди поспешили переспросить у Кравченко, действительно ли на снимке ее мама. «А точно мама? Я думал, подруга или сестра», «Мама вообще не стареет», «Мама красотка! Вы очень на нее похожи!», «Счастья и вам, и маме», — спешат высказаться фолловеры Марии.

Ранее Мария неоднократно рассказывала, что появилась в семье, где и мама, и папа трудились в промышленной отрасли. Творческих родственников у нее не было, а развиваться в этом направлении Маша стала после того, как родители отдали ее в музыкальную школу.