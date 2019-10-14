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Звезда Comedy Woman Кравченко впервые показала свою молодую маму

Фолловеры актрисы поспешили отметить, что мать и дочь выглядят как сестры.

Звезда Comedy Woman Кравченко впервые показала свою молодую маму
Мария Кравченко/Фото: https://www.instagram.com/kravacomedy/

Актриса комедийного шоу Comedy Woman Мария Кравченко впервые показала свою молодую маму. Снимок с родительницей 34-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре знаменитость вместе с мамой якобы читают необычную книгу под названием «Я ненавижу свою шею». Визуально, при этом, мать и дочь очень похожи, что подтверждают и подписчики в комментариях.

Люди поспешили переспросить у Кравченко, действительно ли на снимке ее мама. «А точно мама? Я думал, подруга или сестра», «Мама вообще не стареет», «Мама красотка! Вы очень на нее похожи!», «Счастья и вам, и маме», — спешат высказаться фолловеры Марии.

Ранее Мария неоднократно рассказывала, что появилась в семье, где и мама, и папа трудились в промышленной отрасли. Творческих родственников у нее не было, а развиваться в этом направлении Маша стала после того, как родители отдали ее в музыкальную школу.

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Comedy WomanКравченко личная жизньКравченко последние новостиМария Кравченко
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Звезда Comedy Woman Кравченко впервые показала свою молодую маму
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