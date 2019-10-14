Стас Ярушин анонсировал выход второго музыкального альбома

Стас Ярушин, известный по роли Антона Мартынова в сериале «Универ» анонсировал выход второго музыкального альбома. Актер рассказал, что планирует выпустить сборник песен уже в ноябре. Называться он будет «Просто». Какие именно песни услышит аудитория, Ярушин не рассекретил, но отметил, что одной из них будет трек «Посидел и дальше пошел».

Актер признался, что единственное, о чем он сейчас очень жалеет – это то, что он не реализовал себя на музыкальном поприще раньше. Не так давно Ярушин, по его собственному признанию, плыл по реке творчества без лишних усилий – ему поступало много предложений о сотрудничестве, а сам Стас старался их принимать. Когда же он начал писать музыку, то понял – раньше он занимался нелюбимым делом.

«Приехал, камера, мотор и домой. И ждешь, что будет дальше. Дурак!!! Я очень жалею, что раньше не стал делать то, что делаю сейчас. Это касается не только музыки. Короче я пришел к тому, что мне надо лучше звучание и в целом качество!! Мне надо лучше все! Я перфекционист!» — высказался он.

Песню «Посидел и дальше пошел» Ярушин назвал своим «движком», своеобразным стимулом, который заставляет его шевелиться и не сдаваться. Стас надеется, что его музыкальное творчество порадует и многочисленных поклонников. Желательно, чтобы впечатления были не меньше, чем от сериальных ролей.