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Юлия Проскурякова ответила на вопрос о беременности

Певица раскрыла тайну, которая уже несколько дней беспокоит ее поклонников.

Юлия Проскурякова ответила на вопрос о беременности
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Поклонники начали обсуждать возможную беременность Юлии Проскуряковой после ее недавнего концерта в честь Дня работника сельского хозяйства. Все дело в платье, которое надела певица на мероприятие. Фанаты обратили внимание, что звезда предпочла тот же наряд, который использовала, когда в прошлый раз хотела скрыть беременность. 

Впоследствии Проскурякова объясняла выбор именно этого платья тем, что в тот момент она ждала появления на свет дочери Вероники. Неудивительно, что поклонники предположили, будто она и в этот раз находится в положении. 

Однако певица поспешила развеять все слухи. «Я не беременна!», — написала Проскурякова на своей странице в Instagram. 

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают четырехлетнюю дочь Веронику. Девочка растет талантливой и артистичной. Она постоянно выдумывает разные игры и призывает родителей принимать в них участие. 

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Юлия Проскурякова ответила на вопрос о беременности
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