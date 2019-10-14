Юлия Проскурякова ответила на вопрос о беременности

Певица раскрыла тайну, которая уже несколько дней беспокоит ее поклонников.

Поклонники начали обсуждать возможную беременность Юлии Проскуряковой после ее недавнего концерта в честь Дня работника сельского хозяйства. Все дело в платье, которое надела певица на мероприятие. Фанаты обратили внимание, что звезда предпочла тот же наряд, который использовала, когда в прошлый раз хотела скрыть беременность.

Впоследствии Проскурякова объясняла выбор именно этого платья тем, что в тот момент она ждала появления на свет дочери Вероники. Неудивительно, что поклонники предположили, будто она и в этот раз находится в положении.

Однако певица поспешила развеять все слухи. «Я не беременна!», — написала Проскурякова на своей странице в Instagram.

больше по теме Юлия Проскурякова рассказала о своем новом статусе после того, как в их семье произошло пополнение В начале февраля она стала тетей.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова воспитывают четырехлетнюю дочь Веронику. Девочка растет талантливой и артистичной. Она постоянно выдумывает разные игры и призывает родителей принимать в них участие.