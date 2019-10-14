Анфиса Чехова поделилась своим секретом успеха

Анфиса Чехова нередко рассуждает в своем микроблоге на тему личного успеха и достижений. В этот раз она решила привести список фраз, которые слышала от знакомых, которые отговаривали ее идти на телевидение.

«Мне часто говорили: «Ты не сможешь стать известной. Это получается только у избранных», «Места под солнцем всем не хватит!», «Счастье надо заслужить!» Я часто слышала: «Похудей. С такой фигурой ты нам не подходишь», — рассказывает телеведущая.

Она добавляет, что ей советовали быть скромнее, указывали на неумение петь, танцевать, писать стихи и модно одеваться. «А я плевала на все их мнения! Потому что только я знаю, на что я способна!» — признается Чехова. Анфиса подчеркивает, что сама поддерживает себя, и единственный человек, которому она склонна что-либо доказывать, — это тоже она сама.