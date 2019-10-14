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Григорьева-Аполлонова в Сочи атаковали собаки

Голодные псы требовали у певца еды.

Григорьева-Аполлонова в Сочи атаковали собаки
Андрей Григорьев-Аполлонов/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Ht0jAhSQm/

Экс-солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Аполлонова атаковала стая собак. Артист прилетел в Сочи, чтобы провести там мероприятие. Во время перерыва к певцу подошли несколько животных – Андрей отдыхал на лестнице, когда прямо перед ним возникли несколько четырехлапых бродяг.

«Ну начинается, ребят. Опять скажут: «Аполлонов с собой собак таскает. Надеюсь, вас пока хотя бы двое. Все, иди, иди», — в шутливой форме пообщался с новыми знакомыми певец.

Григорьева-Аполлонова атаковали собаки
Григорьева-Аполлонова атаковали собаки/Фото: скриншот https://www.instagram.com/apollonov_ag/

Чуть позже, после выхода на улицу, Аполлонова окружили еще 12 животных. Собаки верно следовали за артистом к «Макдональдсу», рассчитывая урвать жареную котлету. Когда же на горизонте появились конкуренты – другая стая, псы Аполлонова громко залаяли, чем сорвали одобрение самого артиста. Андрей пошутил, что давно мечтал о личной охране, и теперь она у него есть. Артист так и не сообщил, покормил ли он мохнатых поклонников.

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Григорьева-Аполлонова в Сочи атаковали собаки
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