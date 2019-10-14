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Добродушный Денис Клявер забрал из приюта двух собак

Певцу пришлось взять домой обоих питомцев, так как животные явно испытывали друг к другу чувства.

Добродушный Денис Клявер забрал из приюта двух собак
Денис Клявер завел сразу двух собак. Фото: globallookpress.com

Певец Денис Клявер похвастался пополнением в семье. Жена артиста Ирина привезла в дом двух собак породы хаски. Полтора месяца назад супруга поехала в приют для животных, не предупредив мужа, и прислала ему оттуда фотографию этой парочки с сообщением: «Знакомься, это наши собаки». Исполнитель не смог воспротивиться, глядя на две милые пушистые мордочки.

«Они как брат с сестрой, неразлучники, не могут друг без друга — скулят и отказываются от еды. В общем, забрали обоих, конечно», — рассказал Денис в Instagram.

Певец попросил поклонников помочь с именами для новых питомцев — серого мальчика и светленькой девочки. Подписчики предложили варианты Кай и Герда, Бонни и Клайд, Байкал и Ангара, Лило и Стич, Барон и Миледи. Актриса Эвелина Бледанс тоже отметилась в комментариях, добавив вариант Чупа и Чупс.

А какие имена для этих красавцев предложите вы?

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Добродушный Денис Клявер забрал из приюта двух собак
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