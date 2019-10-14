Четырехлетняя дочь принарядила Игоря Николаева на свой вкус

Маленькая Вероника надела на папу голубой ободок и попросила его не снимать.

Утро 14 октября для певца Игоря Николаева началось стильно. 59-летний композитор выложил в Instagram фото в ободке с голубыми розочками, рассказав, что украшение на него надела 4-летняя дочка Вероника.

«Сказала, что мне очень идёт, и велела не снимать! Ну, как вам? Может, так и поехать сегодня на «Новое радио»?» — спросил артист у подписчиков.

Те согласились с выбором девочки и подтвердили, что певцу очень идет. Некоторые отметили, что у Вероники хороший вкус.

Напомним, малышка родилась в третьем браке Николаева, с певицей Юлией Проскуряковой. У Игоря уже есть взрослая дочь от первой жены. Она тоже артистка, но работает врачом в США.

Ну так как? Ехать музыканту в таком виде на радио или нет?