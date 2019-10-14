ЗВЕЗДЫ

Игривая и обаятельная: новое фото Лизы Галкиной появилось в Сети

Юная дочь Пугачевой обладает редкой фотогеничностью.

Игривая и обаятельная: новое фото Лизы Галкиной появилось в Сети
Лиза Галкина. Фото Global look press / Anatoly Lomokhov

Лиза Галкина не перестает удивлять своими актерскими способностями и модельными данными. Очередное фото в Сети – тому подтверждение.

Большинство детей довольно равнодушно реагируют на появление камеры, но лиза – практически профессиональная модель. Очаровательная улыбка и озорные глазки – обязательные атрибуты всех снимков с ее участием. «Боже, какие глазки!», «Какие большие и выразительные глаза!», «Просто куколка», — написали поклонники Лизы на ее фанатской стрпаничке.

Талант Елизаветы уже заметили в фэшн-индустрии и девочку приглашают участвовать в модных показах в качестве манекенщицы. Лизу можно увидеть практически на всех детских подиумах Галины Юдашкиной. Каждый раз выход дочери Примадонны и Максима Галкина производит фурор.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игривая и обаятельная: новое фото Лизы Галкиной появилось в Сети
Интересно?
Поделись с друзьями: