Игривая и обаятельная: новое фото Лизы Галкиной появилось в Сети

Лиза Галкина не перестает удивлять своими актерскими способностями и модельными данными. Очередное фото в Сети – тому подтверждение.

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Большинство детей довольно равнодушно реагируют на появление камеры, но лиза – практически профессиональная модель. Очаровательная улыбка и озорные глазки – обязательные атрибуты всех снимков с ее участием. «Боже, какие глазки!», «Какие большие и выразительные глаза!», «Просто куколка», — написали поклонники Лизы на ее фанатской стрпаничке.

Талант Елизаветы уже заметили в фэшн-индустрии и девочку приглашают участвовать в модных показах в качестве манекенщицы. Лизу можно увидеть практически на всех детских подиумах Галины Юдашкиной. Каждый раз выход дочери Примадонны и Максима Галкина производит фурор.