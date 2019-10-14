Светлана Бондарчук опубликовала послание бывшему мужу о ревности

Светлана Бондарчук опубликовала в своем блоге завуалированное послание бывшему мужу Федору Бондарчуку. Она поставила в Instagram фотографию со своим нынешним бойфрендом бизнесменом Сергеем Харченко, разместив под ней стихотворение Марины Цветаевой.
Вот несколько строк из этого произведения:
«Как живется вам — здоровится —
Можется? Поется — как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?
Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой».
Подписчики Светланы, заметили, что она подобрала очень сильные строчки Цветаевой, чтобы рассказать о своих переживаниях и ревности. Ведь стихотворение так и называется «Попытка ревности».
Напомним, бывший супруг Светланы Федор Бондарчук недавно женился на 31-летней актрисе Паулине Андреевой. 50-летняя редактор светского журнала и модель нашла утешение в 44-летнем директоре дизайнерского агентства Сергее Харченко. Однако недавно Светлану заметили за поцелуем с креативным директором ЦУМа, 47-летним Даниилом Бергом.