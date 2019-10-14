Светлана Бондарчук опубликовала послание бывшему мужу о ревности

Светлана Бондарчук опубликовала в своем блоге завуалированное послание бывшему мужу Федору Бондарчуку. Она поставила в Instagram фотографию со своим нынешним бойфрендом бизнесменом Сергеем Харченко, разместив под ней стихотворение Марины Цветаевой.

больше по теме Бондарчук подчеркнула красоту длинных ног нефритовым брючным костюмом Туфли она подобрала в цвет одежды, но на тон темнее.

Вот несколько строк из этого произведения:

«Как живется вам — здоровится — Можется? Поется — как? С язвою бессмертной совести Как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром Рыночным? Оброк — крутой? После мраморов Каррары Как живется вам с трухой».

Подписчики Светланы, заметили, что она подобрала очень сильные строчки Цветаевой, чтобы рассказать о своих переживаниях и ревности. Ведь стихотворение так и называется «Попытка ревности».

Напомним, бывший супруг Светланы Федор Бондарчук недавно женился на 31-летней актрисе Паулине Андреевой. 50-летняя редактор светского журнала и модель нашла утешение в 44-летнем директоре дизайнерского агентства Сергее Харченко. Однако недавно Светлану заметили за поцелуем с креативным директором ЦУМа, 47-летним Даниилом Бергом.