ЗВЕЗДЫ

Светлана Бондарчук опубликовала послание бывшему мужу о ревности

Светская львица посвятила Федору стихотворение Цветаевой.

Светлана Бондарчук опубликовала послание бывшему мужу о ревности
Федор Бондарчук. Фото КП /Global look press

Светлана Бондарчук опубликовала в своем блоге завуалированное послание бывшему мужу Федору Бондарчуку. Она поставила в Instagram фотографию со своим нынешним бойфрендом бизнесменом Сергеем Харченко, разместив под ней стихотворение Марины Цветаевой.

Вот несколько строк из этого произведения:

«Как живется вам — здоровится —

Можется? Поется — как?

С язвою бессмертной совести

Как справляетесь, бедняк?

Как живется вам с товаром

Рыночным? Оброк — крутой?

После мраморов Каррары

Как живется вам с трухой».

Подписчики Светланы, заметили, что она подобрала очень сильные строчки Цветаевой, чтобы рассказать о своих переживаниях и ревности. Ведь стихотворение так и называется «Попытка ревности».

Напомним, бывший супруг Светланы Федор Бондарчук недавно женился на 31-летней актрисе Паулине Андреевой. 50-летняя редактор светского журнала и модель нашла утешение в 44-летнем директоре дизайнерского агентства Сергее Харченко. Однако недавно Светлану заметили за поцелуем с креативным директором ЦУМа, 47-летним Даниилом Бергом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бондарчукмужчины Светланы БондарчукСветлана БондарчукСветлана и Федор БондарчукФедор и Светлана Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Светлана Бондарчук опубликовала послание бывшему мужу о ревности
Интересно?
Поделись с друзьями: