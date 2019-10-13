«Терпеть не могу эмоции»: Айза Анохина сделала открытие в своем темпераменте

Айза Анохина попросила своих подписчиков написать ей что угодно, пока она «очень злая». Получив от одного из фолловеров комментарий о том, что она кажется «самым добрым человеком в интернете», блогер решила рассказать побольше о своем темпераменте.

Она дала понять, что прибегала к расчету своего «дизайна человека» — системы, которая с помощью даты, времени и места рождения дает возможность понять темперамент человека и рассчитать его слабые и сильные стороны. «Когда услышала, что по своему human design я холодная, все сразу встало на свои места. Терпеть не могу эмоции. Просто не выношу, когда люди не могут справиться со своим гневом», — объяснила Айза.

Экс-жена рэпера Гуфа продолжила обсуждать тему взаимоотношений людей со своими подписчиками в комментариях. Она задала вопрос о том, что ее фолловеров «бесит в людях». Анохина согласилась с теми, кто не любит «высокомерие и лживость», «тупость», «отсутствие юмора и доброты», «надменность, занудство».