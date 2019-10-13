«Испытала вестибулярку»: звезда сериала «СашаТаня» опробовала новый аттракцион в Сочи

Звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» Валентина Рубцова не скрывает, что в Москву приезжает только для работы. Живет же актриса в Сочи вместе с семьей. В то время, как в столице осень уже заявила о своих правах, Валентина продолжает радоваться южному солнцу на берегу Черного моря.

В своем микроблоге Рубцова поделилась с подписчиками историей о выходных, проведенных в парке аттракционов в Сочи. Среди прочего, актриса покаталась на аттракционе «Шаролет». Это некое подобие «американских горок» с множеством неожиданных поворотов и ускорений. «Сегодня снова испытывала свою вестибулярку, но без фанатизма», — поделилась впечатлениями актриса.

Рубцова пожалела, что не подготовилась к водным аттракционам: она хотела опробовать спрей-зону «Солнечный риф». «Ну, ничего, погода сейчас классная, скоро приеду с купальником!» — пообещала Рубцова.