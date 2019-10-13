ЗВЕЗДЫ

Татьяна Арнтгольц снова блеснула кольцом на безымянном пальце

Ходят слухи, что актриса вышла замуж во второй раз, но не стала этого афишировать.

Татьяна Арнтгольц снова блеснула кольцом на безымянном пальце
Татьяна Арнтгольц не спешит распространяться о своей личной жизни. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

12 октября актриса Татьяна Арнтгольц дала в родном городе Калининграде спектакль «Двое на качелях», после чего поблагодарила земляков за теплый прием постом в Instagram. На фото 37-летняя артистка поднимает за зрителей бокал шампанского. Но поклонники звезды обратили внимание не на напиток, а на безымянный палец женщины, на котором появилось новое кольцо, которое вполне может сойти за обручальное.

Некоторые подписчики подумали, что Татьяна тайно вышла замуж за своего нового возлюбленного — актера Марка Богатырева. Напомним, в конце прошлого года женщина перестала скрывать свой роман с артистом, а летом 2019-го у нее на пальце появилось кольцо. Тогда же актриса познакомила мужчину со своими родителями. Однако о свадьбе пока ничего не сообщалось.

С 2009 по 2013 годы Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, у них родилась дочь Мария. Супруги развелись из-за частых ссор, но поддерживают дружеские отношения ради ребенка.

А вы считаете Арнтгольц и Богатырева прекрасной парой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный романМарк Богатыревобручальное кольцоТатьяна Арнтгольц
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Татьяна Арнтгольц снова блеснула кольцом на безымянном пальце
Интересно?
Поделись с друзьями: