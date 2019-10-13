Татьяна Арнтгольц снова блеснула кольцом на безымянном пальце

Ходят слухи, что актриса вышла замуж во второй раз, но не стала этого афишировать.

12 октября актриса Татьяна Арнтгольц дала в родном городе Калининграде спектакль «Двое на качелях», после чего поблагодарила земляков за теплый прием постом в Instagram. На фото 37-летняя артистка поднимает за зрителей бокал шампанского. Но поклонники звезды обратили внимание не на напиток, а на безымянный палец женщины, на котором появилось новое кольцо, которое вполне может сойти за обручальное.

Некоторые подписчики подумали, что Татьяна тайно вышла замуж за своего нового возлюбленного — актера Марка Богатырева. Напомним, в конце прошлого года женщина перестала скрывать свой роман с артистом, а летом 2019-го у нее на пальце появилось кольцо. Тогда же актриса познакомила мужчину со своими родителями. Однако о свадьбе пока ничего не сообщалось.

С 2009 по 2013 годы Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, у них родилась дочь Мария. Супруги развелись из-за частых ссор, но поддерживают дружеские отношения ради ребенка.

А вы считаете Арнтгольц и Богатырева прекрасной парой?