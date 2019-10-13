Супруг заступился за Сашу Савельеву, которой намекнули на возраст

Кирилл Сафонов заверил, что его устраивает внешность его жены.

Актер Кирилл Сафонов, выдавший дочь замуж в Израиле, на некоторое время остался отдыхать за границей вместе со своей супругой Сашей Савельевой и их маленьким сыном Леоном. 46-летний артист выложил в Instagram фото своей жены-певицы, написав, что она превосходна. Однако одной из подписчиц мужчины захотелось покритиковать снимок.

«Руки… Нужно стараться избегать их на переднем плане. Как известно, они всегда выдают возраст женщины…» — написала поклонница, вызвав негодование других комментаторов. «Я в восторге от возраста моей жены», — ответил подписчице Сафонов.

Напомним, бывшей участнице группы «Фабрика» Саше Савельевой 35 лет, 9 из которых она замужем за Кириллом. В марте этого года она родила ему сына и, как и любая женщина, некоторое время приходила в прежнюю форму после беременности. Отметим, что это первый брак и первые роды певицы.

А как вы считаете, Саше Савельевой уже стоит беспокоится из-за возраста?