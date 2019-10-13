«Влюбленный в поэзию»: сын Рудковской прочитал стихотворение Пушкина

Яна разместила в своем микроблоге трогательное видео, на котором Саша Плющенко читает вступление к поэме «Руслан и Людмила».

Яна Рудковская не перестает удивлять подписчиков талантами своего шестилетнего сына. Недавно Саша показал трюк на коньках, которым гордится его отец, известный фигурист Евгений Плющенко. В этот раз мальчик наизусть прочитал фрагмент из знаменитой поэмы Александра Пушкина.

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«Влюблённый в поэзию Великого поэта», — так прокомментировала видео сама Яна Рудковская. В ролике юный фигурист рассказывает декламирует стихотворение, а в конце отправляет зрителям воздушный поцелуй и показывает большой палец.

«Молодец!» — оценила Рудковская талант сына и спросила, как долго он учил стихотворение. Услышав ответ «Три дня», Яна уточнила, кто любимый поэт Саши. Мальчик назвал имя Пушкина. «Молодец, у тебя очень хороший вкус», — заключила Яна.