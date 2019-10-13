ЗВЕЗДЫ

«Влюбленный в поэзию»: сын Рудковской прочитал стихотворение Пушкина

Яна разместила в своем микроблоге трогательное видео, на котором Саша Плющенко читает вступление к поэме «Руслан и Людмила».

«Влюбленный в поэзию»: сын Рудковской прочитал стихотворение Пушкина
Яна Рудковская с сыном. Фото: Михаил Фролов/КП

Яна Рудковская не перестает удивлять подписчиков талантами своего шестилетнего сына. Недавно Саша показал трюк на коньках, которым гордится его отец, известный фигурист Евгений Плющенко. В этот раз мальчик наизусть прочитал фрагмент из знаменитой поэмы Александра Пушкина. 

«Влюблённый в поэзию Великого поэта», — так прокомментировала видео сама Яна Рудковская. В ролике юный фигурист рассказывает декламирует стихотворение, а в конце отправляет зрителям воздушный поцелуй и показывает большой палец.

«Молодец!» — оценила Рудковская талант сына и спросила, как долго он учил стихотворение. Услышав ответ «Три дня», Яна уточнила, кто любимый поэт Саши. Мальчик назвал имя Пушкина. «Молодец, у тебя очень хороший вкус», — заключила Яна. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПлющенкоГном ГномычСаша ПлющенкоЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Влюбленный в поэзию»: сын Рудковской прочитал стихотворение Пушкина
Интересно?
Поделись с друзьями: