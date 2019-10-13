Анфиса Чехова описала характер своей собаки

Анфиса Чехова ранее не раз публиковала фотографии своего питомца — собаки по кличке Картошка. Телеведущая решила поделиться историей о том, как она выбирала себе четвероногого любимца.

Как рассказала Анфиса, друга она нашла в одном из питомников. Она признается, что долго выбирала породу — не могла определиться, купить корги или французского бульдога. Однако остановила свой выбор на последнем.

По словам телеведущей, выбор объясняется просто: такие собаки «бесконфликтные, милые, достаточно активны, но не слишком». Анфиса рада, что угадала с темпераментом животного — у него оказался очень хороший характер.