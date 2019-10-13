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«Хотел звонить — поздравлять!»: Галкин неправильно понял Гагарину

После нового поста певицы в Instagram телеведущий подумал о радостном событии в жизни Полины.

«Хотел звонить — поздравлять!»: Галкин неправильно понял Гагарину
Полина Гагарина похвасталась достижениями новой песни. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Певица Полина Гагарина сделала пост в Instagram об успехах ее новой песни «Смотри». 32-летняя артистка призналась поклонникам, что очень ждала эту композицию, но о ее нынешних результатах и мечтать не могла.

«Ребята! Уже который день нахожусь на 7-ом небе от счастья! Песня «Смотри» на 1 месте! Я читаю ваши отзывы, смотрю отметки в «сториз» и бальзам разливается по душе!» — написала Полина.

Также она сообщила подписчикам, что 12 октября сняла на данную песню клип, и поблагодарила создателей этого хита: композитора, поэта и аранжировщика.

Полина Гагарина
Полина Гагарина похвасталась новой песней, а Максим Галкин неправильно ее понял. Фото: instagram.com/gagara1987/

В комментариях под постом отметился телеведущий Максим Галкин. Он порадовался за Гагарину, но признался, что сначала думал, что речь идет не о песне.

«Я-то вообще до того, как нажать «ещё» под этим постом, прочёл только: «Уже который день нахожусь на 7-ом…». Хотел звонить — поздравлять! Но всё равно классно!» — написал супруг Аллы Пугачевой.

О чем именно подумал Галкин, он не уточнил, но, вероятно, хотел поздравить певицу с беременностью. Напомним, у Гагариной двое детей от двух браков: сын Андрей, которому 14 октября исполнится 12 лет и двухлетняя дочка Мия. О новой беременности Полина не сообщала.

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Тэги:

беременностьказусМаксим ГалкинПолина Гагарина
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«Хотел звонить — поздравлять!»: Галкин неправильно понял Гагарину
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