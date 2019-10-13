Дана Борисова призналась, что стесняется выкладывать фото в купальнике

Телеведущая Дана Борисова выложила в Instagram несколько снимков в купальнике, что делает совсем нечасто. 43-летняя женщина отдохнула в отеле в Крыму, где фотограф уговорил ее немного попозировать на пляже. Поделившись результатом съемки, звезда призналась поклонникам, почему в отличие от других красавиц редко публикует фото в купальнике.

«Каждый раз, уезжая на море, обещаю вам выложить фотки в купальнике. Но стесняюсь и сливаюсь», — написала Дана, поблагодарив фотографа, который вдохновил ее раскрепоститься.

Напомним, Борисова пристально следит за своей фигурой, но стандартные методы не помогают ей удержать вес с желаемых рамках. После лечения от наркозависимости в Тайланде она активно следила за своим рационом, благодаря чему смогла похудеть до 51,7 килограмма. До этого она поправилась из-за приема антидепрессантов. Реабилитация телеведущей проходила в 2017 году, после чего она вернулась к нормальной жизни.

А вы стесняетесь выкладывать пляжные фото?