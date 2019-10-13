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Игорь Сивов рассказал, как он и Нюша воспитывают дочь

Певица Нюша очень редко рассказывает о своей семейной жизни и тем более — о процессе воспитания дочери. Поэтому появление в микроблоге ее мужа Игоря Сивова подробного поста о ребенке порадовало поклонников пары.

Игорь Сивов рассказал, как он и Нюша воспитывают дочь
Игорь Сивов и Нюша. Фото: Михаил Фролов/КП

Игорь признался, что из-за плотного графика родителям помогает няня. Однако режим питания, сна и медицинского обслуживания пара составляет сама. Сивов замечает, что няне удается грамотно отслеживать взросление ребенка — до трех лет малыши очень активно развиваются. Однако в этом Нюше и Игорю помогает бабушка. «Столько оригинальных игрушек, развивающих от мелкой моторики до музыкального слуха, бабушка находит для малышки!» — восхищается Сивов. 

Подробный пост муж Нюши сопроводил трогательной фотографией супругов с ребенком. При этом лица малышки не видно. Как известно, Нюша старается не афишировать ее внешность и даже не называет имени. 

 

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Игорь Сивов рассказал, как он и Нюша воспитывают дочь
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