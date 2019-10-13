ЗВЕЗДЫ

Тарзан опубликовал свое фото во младенчестве

Когда-то рослый супруг Наташи Королевой тоже был маленьким и беззащитным.

Тарзан опубликовал свое фото во младенчестве
Тарзан показал, каким он был маленьким крохой. Фото: globallookpress.com

Известный бодибилдер Сергей Глушко, он же муж Наташи Королевой Тарзан, выложил в Instagram свой детский снимок. На фото мужчина запечатлен еще младенцем в коляске, держащим взрослого за палец. 49-летний артист поучаствовал в челендже #ЯинклюзиЯ, участники которого выкладывают свои фото того периода, когда она были маленькими, слабыми и требовали максимальной заботы. Звезды делают это в знак солидарности с пожилыми людьми и инвалидами.

«Мы все когда-то были колясочниками. В смысле, был период, когда мы ездили в коляске. Были беззубыми, лысыми, не умели говорить, ходить и нуждались в помощи исходя из своей физиологической специфики. Мы все были, или можем оказаться вновь на этом месте», — пояснил Сергей, передав вызов своим друзьям и супруге Наташе Королевой.

Напомним, Тарзан родился 8 марта 1970 года в Архангельской области, в семье военного. Парень пошел по стопам отца и служил на космодроме «Плесецк». Но из-за низкой зарплаты военных в девяностых годах перебрался в Москву на заработки. В столице он освоил множество профессий, но при своей шикарной фактуре остался в модельном бизнесе и стал танцевать стриптиз.

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Тарзан опубликовал свое фото во младенчестве
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