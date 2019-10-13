Азиза в эфире ток-шоу обратилась к сыну Талькова

Она это сделала во время участия в программе «Секрет на миллион».

Певица Азиза была невероятно популярна в 90-е годы в России. Но один случай разделил ее жизнь на «до» и «после». Речь идет о трагедии, которая произошла в Северной столице 6 октября 1991-го. Тогда в перестрелке погиб Игорь Тальков. Это случилось за кулисами.

Тогда возлюбленный Азизы Игорь Малахов, Тальков и его директор повздорили — не могли решить, кто завершит концерт – Азиза или Тальков. В итоге спор закончился перестрелкой. Как только стало известно о трагедии, во всем обвинили Азизу – якобы она стала причиной той роковой ссоры.

Спустя три десятка лет эта история преследует исполнительницу хита «Твоя улыбка». Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ, которую ведет Лера Кудрявцева. По словам Азизы, примерно месяц назад сын Талькова подал на певицу в суд.

Причиной стало высказывание исполнительницы на ТВ. В эфире программы она вспомнила о конфликте с Тальковым. После очередного концерта Азиза и Игорь решили пообщаться за ужином. На половине пути Тальков заявил, что хочет познакомить ее с неким авторитетом. Азизе такое предложение не понравилось, и она попросила остановить машину. Эту историю она вновь повторила в эфире НТВ.

Такие слова оскорбили Игоря Талькова-младшего, и его семья обратилась в суд. Более того, он хочет лишить Азизу статуса крестной матери своего сына Святослава. Говоря обо всей этой ситуации, исполнительница отметила, что ничуть не злится на сына Талькова. В эфире ток-шоу она обратила внимание, что своими словами не собиралась обижать его.

«Я принимаю любую твою позицию. Не хотела оскорбить тебя, твоего отца или твоих близких», — обратилась к Игорю Талькову-младшему артистка.