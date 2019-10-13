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«Завела любовника»: Лена Миро назвала причину развода Шурыгиной

Недавно Диана сделала объявление о своем разводе. Лена Миро попыталась дать оценку поведению девушки.

«Завела любовника»: Лена Миро назвала причину развода Шурыгиной
Диана Шурыгина и Андрей Шлянин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Несколько дней назад Диана Шурыгина объявила в своем микроблоге о том, что разводится со своим мужем, телеоператором Андреем Шляниным. Сама девушка объяснила решение разницей в характерах. Однако блогер Лена Миро в свойственной ей манере нашла другие причины. 

Так, Миро считает, что дело в том, что Шурыгина «крайне неадекватна». По словам блогера, девушка, прославившаяся на всю страну благодаря участию в программе «Пусть говорят», «прожив два года с мужем, она завела любовника».

По словам Миро, именно связь на стороне и стала причиной развода Дианы и Андрея. «Диана откровенно использует свой неадекват, чтобы устроить личную жизнь. Это — её формат отношений», — пишет Лена. 

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Андрей Шлянинбракоразводный процессДиана ШурыгинаЛена Миро
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«Завела любовника»: Лена Миро назвала причину развода Шурыгиной
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