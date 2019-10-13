«Завела любовника»: Лена Миро назвала причину развода Шурыгиной

Несколько дней назад Диана Шурыгина объявила в своем микроблоге о том, что разводится со своим мужем, телеоператором Андреем Шляниным. Сама девушка объяснила решение разницей в характерах. Однако блогер Лена Миро в свойственной ей манере нашла другие причины.

Так, Миро считает, что дело в том, что Шурыгина «крайне неадекватна». По словам блогера, девушка, прославившаяся на всю страну благодаря участию в программе «Пусть говорят», «прожив два года с мужем, она завела любовника».

больше по теме Диана Шурыгина объявила о разводе Девушка в ближайшее время намерена оформить разрыв отношений с Андреем Шляниным.

По словам Миро, именно связь на стороне и стала причиной развода Дианы и Андрея. «Диана откровенно использует свой неадекват, чтобы устроить личную жизнь. Это — её формат отношений», — пишет Лена.