Яна Поплавская поделилась рецептом идеальных отношений

52-летняя актриса Яна Поплавская поделилась своим рецептом идеальных отношений. Утром, 13 октября, пока варила кофе, она сделала фото-коллаж: взяла совместный снимок с возлюбленным и добавила на него таблички. Сама она оказалась с надписью: «Милый, иди пить водку!», а супруг — с заявлением: «Милая я еще полы не домыл!»

«Отправила мужу на телефон, эффект был суперский. Он выбежал с зубной щеткой из ванны с хохотом и криками: «Готов так жить всегда!» Смеемся до слез!», — рассказала артистка в Instagram.

Напомним, уже четыре года Поплавская состоит в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который на 12 лет младше неё. До этого она 25 лет была замужем за режиссёром Сергеем Гинзбургом (в браке родились двое сыновей). Многие считали эту семью идеальной, но на деле всё оказалось не так радужно. Недавно сайт Teleprogramma.pro опубликовал историю отношений Яны Поплавской.

Последуете совету актрисы?