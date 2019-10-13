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Анна Михайловская поделилась фото с новым возлюбленным

Звезда сериала «Молодежка» отправилась отдыхать со своим бойфрендом в Будапешт и рассказала о том, как проходит путешествие.

Анна Михайловская поделилась фото с новым возлюбленным
Анна Михайловская. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Актриса Анна Михайловская более пяти лет была замужем за коллегой Тимофеем Каратаевым. Пара вместе воспитывала сына Мирослава. Брак распался немногим более года назад. Как стало известно, вскоре после этого артистка завела новые отношения. На этот раз — с бизнесменом Кириллом Шокотько. 

Анна нечасто радует поклонников романтичными фотографиями с возлюбленным. Однако на этот раз сделала исключение. Актриса разместила на своей странице в Instagram романтичное фото, сделанное парой в Будапеште, куда они поехали вместе. 

Снимок Анна подписала так: «Здесь так красиво…., что у меня уже отваливаются ноги и поясница. Рембрандт не зашёл чего-то». В разделе «сторис» актриса также поделилась несколькими фотографиями с красотами венгерской столицы. Подписчики остались довольным публикацией звезды, пожелав паре «хорошего настроения и солнечной погоды». Среди фолловеров появилась и Глафира Тарханова. «Как круто!!!! Отдыхай и наслаждайся», — написала актриса. 

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Анна МихайловскаяВенгрияжизнь после разводаТимофей Каратаев
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Анна Михайловская поделилась фото с новым возлюбленным
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