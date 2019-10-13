Газманов похвастался псом, таскающим в пасти по пять палок

13 октября певец Олег Газманов вместе со своей супругой Мариной и верным псом Зорро отправился на воскресную прогулку в лес и насладился красотами золотой осени.

«У природы нет плохой погоды! Главное, заставить себя выйти из дома, и понимаешь, что лениться нельзя, а природа прекрасна», — написал 68-летний артист в Instagram, выложив видео, как играет со своей овчаркой.

В простую «принеси палочку» с Зорро играть нелегко. Пес оказался настоящим собственником и каждый «снаряд», который для него находил хозяин, он таскал за собой в пасти. Газманову каждый раз приходилось искать для питомца новую палку. В итоге певец посмеялся с животного отметив, что оно носит в зубах сразу пять палок и ждет от человека еще одну.

В ролике есть момент, когда пес выронил своё «добро» из пасти и пытается собрать его снова под смех хозяев. Но сколько не веселились Олег и Марина, а Зорро справился со своей задаче и продолжил игру.

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А как вы играете со своим питомцем?