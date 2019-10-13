Лизе Галкиной сделали очаровательную укладку волос

Красота Лизы Галкиной и ее артистический талант мало у кого вызывает сомнения. Эту особенность заметили друзья ее мамы Аллы Пугачевой. В их числе – модельер Галина Юдашкина. Которая периодически приглашает малышку поучаствовать в модных показах.

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Девочке, как настоящей модели перед выходом на подиум накладывают макияж и делают прическу. Роскошные светлые волосы Лизы – словно созданы для локонов. Убедиться в этом предложили поклонники звездной девочки, разместив на ее фанатской страничке фото с очаровательной укладкой.

Позже Лиза уверенным шагом пройдется по подиуму и покорит сердца всех присутствующих.