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«С днюхой!»: Дарья Мороз поздравила с 43-летием мачеху

Долгое время актрисы не могли найти общего языка.

«С днюхой!»: Дарья Мороз поздравила с 43-летием мачеху
Дарья Мороз. Фото Global look press

Дарья Мороз поздравила в личном блоге свою мачеху актрису Викторию Исакову. Любимице публики исполнилось 43 года.

«С днюхой, дорогая мачеха Викторина Евгеньевна!», — написала падчерица в Instagram.

Известно, что какое-то время Дарья и Виктория не могли найти общего языка. Юрий Мороз женился на Исаковой спустя три года после трагической кончины супруги. Дарья не совсем поняла отца, который выбрал в жены женщину на 20 лет младше себя. Поэтому к их отношениям отнеслась холодно.

Лед растаял, когда мачеха и падчерица встретились на одной площадке сериала «Инквизитор». Режиссером этой картины выступил их общий родственник – Юрий Мороз, он и примирил своих девочек, заняв их общим делом.

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Виктория ИсаковаДарья МорозЮрий Мороз
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«С днюхой!»: Дарья Мороз поздравила с 43-летием мачеху
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