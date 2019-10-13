«С днюхой!»: Дарья Мороз поздравила с 43-летием мачеху

Дарья Мороз поздравила в личном блоге свою мачеху актрису Викторию Исакову. Любимице публики исполнилось 43 года.

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«С днюхой, дорогая мачеха Викторина Евгеньевна!», — написала падчерица в Instagram.

Известно, что какое-то время Дарья и Виктория не могли найти общего языка. Юрий Мороз женился на Исаковой спустя три года после трагической кончины супруги. Дарья не совсем поняла отца, который выбрал в жены женщину на 20 лет младше себя. Поэтому к их отношениям отнеслась холодно.

Лед растаял, когда мачеха и падчерица встретились на одной площадке сериала «Инквизитор». Режиссером этой картины выступил их общий родственник – Юрий Мороз, он и примирил своих девочек, заняв их общим делом.