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«Я обнулена»: Машкова в США решилась на смелый актерский эксперимент

На курсах в американской школе она на время стала стендап-комиком.

«Я обнулена»: Машкова в США решилась на смелый актерский эксперимент
Мария Машкова Фото: globallookpress.com

34-летняя актриса Мария Машкова уже на протяжении нескольких лет живет на два государства – Россию и США. В родной стране у нее работа, в Америке – муж и две наследницы.

Нужно сказать, что в США дочь Владимира Машкова никто не знает. Этим обстоятельством звезда сериала «Не родись красивой» решила воспользоваться. Чтобы отточить свои актерским навыки, она записалась в школу Upright Citizens Brigade, где учат импровизации на сцене. Менять профиль артистка не собирается, лишь хочет расширить кругозор.

В своем блоге Машкова решила рассказать поклонникам о своем первом экзамене после нескольких занятий. Она отметила, что сильно волновалась перед выходом на сцену, но в итоге все прошло гладко, и педагоги поставили ей высший балл. Короткий ролик с экзамена также появился в ее профиле.

«Контрабанда, граждане. Нельзя снимать экзамен, но, как известно, мы русские и с нами Бог…Я в новой стране, где никто не знает не только меня, но и моих родственников. Я обнулена. Я могу позволить быть себе любой… Я никогда не занималась стендапом. Даже в самых смелых мечтах не могла представить, что буду выходить и импровизировать монологи на английском языке с акцентом, а люди буду понимать мой юмор», — высказалась Машкова.

Выступая на сцене, Мария больше всего шутила о своей малой родине, бабушке-педагоге, родителях-артистах и многом другом. Такой юмор пришелся по душе сокурсникам Машковой, и они просили актрису рассказать как можно больше о жизни в России.

По словам Марии, ей очень повезло с группой, состоящей уже из популярных комиков, которые поддерживали ее на сцене. Отчасти благодаря этому, Машкова так хорошо сдала экзамен.

«От партнера на сцене зависит очень многое, и мне всегда везло в театре и кино с ними, но, чтобы все 15 человек были с тобой и за тебя безусловно, а ты за них-я такого не встречала», — высказалась артистка.

На этом обучение актрисы не заканчивается. Сдав экзамен, она прошла только один уровень, а всего их четыре. Поэтому впереди у Машковой еще немало занятий и зачетов.

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Тэги:

актерская карьераВладимир МашковМария Машковастендапстендап-комикиСШАШкола
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«Я обнулена»: Машкова в США решилась на смелый актерский эксперимент
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