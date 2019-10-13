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«Хорошеет год от года»: Песков публично восхитился внешностью Навки

Фигуристка и пресс-секретарь президента России счастливы в браке 4 года.

«Хорошеет год от года»: Песков публично восхитился внешностью Навки
Навка и Песков. Фото Global look press

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, на вопрос журналистов «что для него самое важное в жизни» ответил, что супруга. Хороший пример для сильной половины человечества.

«Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь», — заявил он журналистам телеканала «Ю».

Татьяна Навка, в этот момент находящаяся рядом, конечно же, расцвела от счастья. Эта семейная пара действительно достойна восхищения. Вместе они с 2010 года. Вначале у них родилась дочь Наденька, которой уже пять лет. Это произошло в 2014 году, а потом они решили оформить свои отношения официально. Их свадьба состоялась в 2015 году в Сочи.

Супруги всегда появляются вместе на светских мероприятиях, отпуск тоже частенько проводят всей семьей. Дмитрий Песков, несмотря на серьезный статус, не скрывает своих теплых чувств к супруге и открыто выражает их публике.

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«Хорошеет год от года»: Песков публично восхитился внешностью Навки
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