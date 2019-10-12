Дочь Темниковой удивила сходством с матерью

Елена Темникова показала фотографии со своей 4-летней дочерью Александрой. Малышка на снимках забавно подражала своей матери, идеально копируя ее эмоции. Усталость, грусть, умиление, гордость, радость, — личико маленькой Сашеньки способно изобразить что угодно! И главное, она так похожа на мать!

Поклонники певицы пришли в восторг от этого, засыпав Instagram певицы восторженными комментариями.