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Дочь Темниковой удивила сходством с матерью

Певица порадовала поклонников серией фото с наследницей.

Дочь Темниковой удивила сходством с матерью
Елена Темникова. Фото https://www.instagram.com/lenatemnikovaofficial/

Елена Темникова показала фотографии со своей 4-летней дочерью Александрой. Малышка на снимках забавно подражала своей матери, идеально копируя ее эмоции. Усталость, грусть, умиление, гордость, радость, — личико маленькой Сашеньки способно изобразить что угодно! И главное, она так похожа на мать!

Поклонники певицы пришли в восторг от этого, засыпав Instagram певицы восторженными комментариями.

«Смотрю, как в зеркало», «Как вы похожи, это удивительно», «Вы потрясающие», «Феноменально артистичная девочка, вся в мать», «Просто копия мамы», — отметились фолловеры Елены Темниковой в ее блоге.

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дети звездЕлена ТемниковаЛена ТемниковаТемникова
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Дочь Темниковой удивила сходством с матерью
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