Прекрасная Кармен: Лиза Галкина очаровала испанским танцем

Лиза Галкина покорила поклонников своим танцем в стиле Кармен. Младшая дочь Пугачевой надела длинную юбку в цветах и, видимо, вдохновившись образом, пустилась в пляс.

больше по теме Девочка-огонь: Лиза Галкина исполнила креативный танец с косой Брат Гарри предпочел остаться за режиссерским пультом.

На видео заметно, что девочка проживает вполне определенный испанский образ, а не просто делает движения под музыку. Эту артистичную особенность Лизы поклонники ее таланта заметили давно и всегда с восторгом воспринимают новые кадры с ее участием.

Не так давно дочь Пугачевой и Галкина удивляла фолловеров другим танцем – в доме Кристины Орбакайте она исполнила хореографический этюд с собственной косой. Судя по всему, в ее воображении это была грива, а сама Лиза – лошадкой. Малышка как всегда идеально вжилась в выбранную ею роль.