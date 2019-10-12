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Розенбаум впервые после операции появился в телеэфире

Артист снялся в передаче Андрея Малахова.

Розенбаум впервые после операции появился в телеэфире
Александр Розенбаум. фото: globallookpress.com

Александр Розенбаум в начале осени пережил сложную операцию. Ходили слухи, что барду удалили раковую опухоль, но позже подруга артиста объяснила, что это была плановая госпитализация и уже спустя несколько дней певец выступил на сцене Кремля, приняв участие в концерте памяти Кобзона. Тогда Розенбаум выглядел бодро, но отказался общаться с журналистами.

А 12 октября Розенбаум впервые появился в телеэфире после операции. Он стал гостем на передаче «Привет, Андрей!», которая была посвящена 25-летию «АРТЭС». Всю первую часть съемок певец наблюдал за коллегами и хранил молчание. Даже истории Надежды Бабкиной о ее романе с Евгением Гором не вызвала у артиста никаких эмоций. «Розенбаум у нас такой тихий сегодня в студии», — подметил ведущий Андрей Малахов.

Он отметил, что за последние по года многие люди ему рассказывают об Александре Яковлевиче, что бард дает благотворительные концерты, но никогда о этом не говорит. Ведущий поблагодарил гостя за его поступки и скромность.

«Они поэтому и благотворительные, зачем о них рассказывать? Тебя просят, ты делаешь, если есть время и возможность по здоровью. И все! Все на этом заканчивается. Люди, к которым ты пришел, они тебе благодарны. А ты благодарен людям за то, что они тебя пригласили», — пояснил Розенбаум.

Александр Розенбаум о концертах
Александр Розенбаум высказался о благотворительных концертах. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Он отметил, что все минувшие 25 лет именно компания «АРТЭС» организовывает его концерты. А гости в студии вспомнили, что артист не раз спасал людям жизнь. И это не удивительно, так как он учился в медицинском институте и работал в скорой помощи.

«Мне очень смешно, когда из этого устраивают вакханалию СМИ. Я всегда говорю журналистам, что кричать нужно, когда врач проходит мимо лежащего. А когда врач делает свое дело, то это норма жизни и ничего великого тут нет», — высказался артист.

А вы согласны с мнение Розенбаума?

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Тэги:

Александр РозенбаумПрограмма "Привет Андрей!"состояние здоровья
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Розенбаум впервые после операции появился в телеэфире
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