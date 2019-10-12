Экс-жена Марата Башарова не побоялась рожать в 44 года

Бывшая супруга Марата Башарова и актриса Екатерина Архарова не побоялась родить ребенка в 44 года. О том, что она практически не имела страха, знаменитость рассказала своей аудитории. Архарова отметила, что как и любая мать, думала о том, что в момент родов что-то может пойти не так, но чуть позже отогнала от себя эти мысли. Сейчас счастливая женщина признается, что все свободное время уделяет малышу, но очень хотела бы выспаться, ведь для молодой мамы сон – слишком большая роскошь.

«При наличии трех детей, может быть, и мне было бы страшно рожать в 45. Но для нас с мужем ребенок был первым, поэтому абсолютно не страшно», — поведала она.

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Имя новорожденного ни сама Екатерина, ни ее супруг – Артем Ильясов не озвучивают. Подчеркивают лишь, что выбрали для наследника очень красивое имя. Мальчик уже радует родителей первыми успехами – Архарова рассказала, что ребенок вовсю агукает.

На вопрос же о том, хочет ли она повторить опыт, племянница Эммануила Виторгана шутит, что уже имеет двоих детей – одного она родила, а второго пусть рожает муж.