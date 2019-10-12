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Ким Кардашян подарили киндеры с ее изображением

Необычный сувенир модель привезла из поездки в Армению.

Ким Кардашян подарили киндеры с ее изображением
Ким Кардашян/Фото: https://www.instagram.com/p/B3fUBpoA0X8/

Ким Кардашян преподнесли необычный подарок – в качестве сюрприза модель получила набор шоколадок «Киндер» с изображением себя на пачке. Презентом бизнесвумен похвасталась в stories в Instagram. 38-летняя знаменитость привезла домой необычный сюрприз из Армении. Кто именно стал дарителем, супруга Канье Уэста не сообщила.

Снимок набора Кардашян сопроводила подписью: «Все еще открываю подарки из Армении». На фотографии разместился набор из семи «шоколадных» коробочек – некоторые из них были заботливо обвязаны атласной красной лентой. На каждой коробке красовались фотографии либо самой Ким, либо кого-то из ее детей. «Kim Kardashian chocolate», — гласит название.

Подарок Ким Кардашян
Подарок Ким Кардашян/Фото: https://www.instagram.com/kimkardashian/

Отметим, недавно модель и участница телепроекта «Семейство Кардашян» вернулась в Америку из Армении – там она крестила детей, а заодно и приняла веру сама. Теперь Ким носит второе имя – Эгине.

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Ким Кардашян подарили киндеры с ее изображением
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