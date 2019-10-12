Ким Кардашян подарили киндеры с ее изображением

Ким Кардашян преподнесли необычный подарок – в качестве сюрприза модель получила набор шоколадок «Киндер» с изображением себя на пачке. Презентом бизнесвумен похвасталась в stories в Instagram. 38-летняя знаменитость привезла домой необычный сюрприз из Армении. Кто именно стал дарителем, супруга Канье Уэста не сообщила.

Снимок набора Кардашян сопроводила подписью: «Все еще открываю подарки из Армении». На фотографии разместился набор из семи «шоколадных» коробочек – некоторые из них были заботливо обвязаны атласной красной лентой. На каждой коробке красовались фотографии либо самой Ким, либо кого-то из ее детей. «Kim Kardashian chocolate», — гласит название.

Отметим, недавно модель и участница телепроекта «Семейство Кардашян» вернулась в Америку из Армении – там она крестила детей, а заодно и приняла веру сама. Теперь Ким носит второе имя – Эгине.