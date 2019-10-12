Что нельзя дарить женам: Хромченко дала ценный совет мужчинам

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на «Первом канале» дала совет мужчинам, что можно, а что категорически запрещено дарить своим женам.

Ведущая убеждена, что женщинам ни в коем случае нельзя дарить набор кастрюль, даже если они сами их попросили. «Просто дайте им на них деньги, они сами купят», — сказала она.

Кроме того, женщины не обрадуются абонементу в спортзал, средствам от целлюлита и для эпиляции, оплаченному посещению косметолога. «То есть те вещи, которые намекают на то, что ваша жена не само совершенство», — заявила эксперт моды.

На вопрос «что дарить женщинам?» она ответила: «Дарите кольца с драгоценными камнями. Никогда не ошибетесь!»