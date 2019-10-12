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Что нельзя дарить женам: Хромченко дала ценный совет мужчинам

Эвелина уверена, что прекрасной половине человечества воспрещено намекать на их несовершенства.

Что нельзя дарить женам: Хромченко дала ценный совет мужчинам
Эвелина Хромченко. Фото: скриншот программы "Модный приговор" на Первом канале

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на «Первом канале» дала совет мужчинам, что можно, а что категорически запрещено дарить своим женам.

Ведущая убеждена, что женщинам ни в коем случае нельзя дарить набор кастрюль, даже если они сами их попросили. «Просто дайте им на них деньги, они сами купят», — сказала она.

Кроме того, женщины не обрадуются абонементу в спортзал, средствам от целлюлита и для эпиляции, оплаченному посещению косметолога. «То есть те вещи, которые намекают на то, что ваша жена не само совершенство», — заявила эксперт моды.

На вопрос «что дарить женщинам?» она ответила: «Дарите кольца с драгоценными камнями. Никогда не ошибетесь!»

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пограмма "Модный приговор"Программа "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Что нельзя дарить женам: Хромченко дала ценный совет мужчинам
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