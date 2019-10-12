«Я без прикрас»: Глафира Тарханова предстала на фото с бородой и усами

Глафира Тарханова скоро отпразднует 36-летие. К слову, девушка обладает эффектной внешностью. Многие поклонники полюбили ее за роли в сериалах «Громовы» и «Измены». Стоит отметить, что карьеру она успешно совмещает с материнством. Актриса воспитывает четверых сыновей вместе с супругом Алексеем Фадеевым. Однако в соцсети она предпочитает делиться кадрами со съемок, а вот о личной жизни даже говорит редко.

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Не так давно Тарханова оказалась в свадебном салоне. Она примерила несколько нарядов, пытаясь выбрать платье для съемок. Подписчики тогда восхитились красотой девушки. А на днях актриса удивила своих фанатов. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена без макияжа, но с пышной бородой и усами. Вместе с подругой Глафира решила «поиграть» с гримом.

«Хватит фотосессии с фотошопом устраивать… вот реальность! Виктория, в твоих руках — я без прикрас! Надюша — бородач!

Дон Кихот, Сирано де Бержерак…к то я нынче?! Может мне потеснить коллег мужчин, у них конкуренция по-меньше, мне идет?», — написала с иронией артистка.

Некоторые поклонники поддержали звезду и не стали упускать возможности для шуток. «Глаша, какой интересный и весёлый образ», «Какая вы смешная!», «Глаза выдают! Игривые, женские!», «Наверно, вы стали на своего отца похожи, в этом гриме?», «Ааааааа… Срочно к барберу!», «Кончита Вурст отдыхает», — отреагировали на пост подписчики.

А вы бы хотели сняться в кино?