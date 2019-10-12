Гендиректор актерского агентства опровергла отъезд Артемьевой в Германию

Мария Проконичева заявила, что у актрисы из сериала «Сваты» достаточно насыщенный рабочий график в России.

Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла стремительно распространяющиеся слухи о возможном отъезде актрисы Людмилы Артемьевой в Германию. Ранее сразу несколько СМИ сообщали, что звезда «Сватов» якобы покинула Россию и уехала жить в Европу на неопределенный срок. Причины подобного решения не назывались.

Руководитель агентства Проконичева поспешила опровергнуть данные и заявила, что на данный момент отъезд Артемьевой невозможен. Журналистам Nation News она рассказала, что сейчас артистка каждый день задействуется в спектаклях, у нее достаточно плотный график выступлений.

«Это какая-то ерунда, я даже не знаю, какая Германия. Достаточно открыть афишу и увидеть, что у нее бесконечные спектакли в Москве и Петербурге, она просто не может жить в другой стране», — резюмировала она.