«Тянет слопать что-то вредное»: Кудрявцева призналась, что по ночам ест пельмени

Лера Кудрявцева в прошлом году стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Мария. Телеведущая давно мечтала подарить ребенка своему молодому возлюбленному Игорю Макарову. Теперь она наслаждается радостью материнства. Девушка наряжает кроху в модные костюмы и стильные шапки. А также она водит наследницу в бассейн и на занятия по развитию. Сама звезда телеэфира быстро пришла в форму после родов и теперь блистает в женственных образах.

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Заниматься спортом Лера не особо любит. Ее редко можно встретить в тренажерном зале. Однако в конце лета она решила питаться исключительно правильно. Для этого она заказывает специальное питание, которое создала певица Валерия. Готовые контейнеры с низкокалорийными блюдами привозят домой звезде, а порой и на работу. На днях Кудрявцева продемонстрировала свое меню на день и показала, что будет есть.

«Вот уже месяц я на правильном питании . В этом мне помогает программа питания Валерии! Конечно по ночам так и тянет слопать что-то вредное, но я с этим борюсь», — написала телезвезда.

В ее рационе есть омлет с овощами, хлебцы, салат с рукколой, авокадо, клубникой сыром моцарелла и кедровыми орешками, суп из сельдерея и другие блюда. Прием пищи разбит на пять раз. Поклонники похвалили Леру. Многие отметили, что не обладают такой силой воли. «Лера вы и так стройняшка», «Вы молодец, я так питаться не смогу», «От одного списка дурно», «И не мучает чувство голода? Я бы полезла в холодильник», — прокомментировали пост подписчики.

За Леру даже начал переживать Игорь Куртой. «Лерик, я тебя узнаю?», — поинтересовался он. «Конечно, по ночам ем пельмени», — призналась телеведущая.

А вы соблюдаете правильное питание?