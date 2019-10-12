«Вся в маму»: Муцениеце запечатлела трехлетнюю дочку в косметической маске

Агата Муцениеце замужем за Павлом Прилучным уже восемь лет. Пара не скрывает, что порой у них возникают проблемы в отношениях, но еще год назад после серьезной ссоры влюбленные поняли, что не могут жить друг без друга. Ко всему прочему, актер заботится о детях и любит с ними играть, а его жена делает все, чтобы хорошо выглядеть. Избранница артиста любит одеваться женственно и со вкусом и, конечно, следит за своей внешностью.

Не так давно Агата устроила фотосессию с шестилетним сыном Тимофеем и трехлетней дочкой Мией. Она радуется любым достижениям детей. Младшая наследница пары занимается балетом. Как оказалось, она уже тоже заботится о своей внешности. На днях актриса запечатлела девочку дома. Она была облачена в футболку с принтом, а на ее лице была увлажняющая косметическая маска. По всей видимости, кроха насмотрелась на маму и решила повторить то, что она проделывает.

«Следить за собой надо с детства?» — с ироний задала вопрос Муцениеце.

Поклонники отметили, что так делают многие дети. «Ой, моя доча тоже такие маски любит!», «Я ногти с 5 лет крашу», «Мои такие же… А красится-то как любят. Вот он, мамский пример», «Вся в маму», «Такая же красивая, как мама», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что дома Агата не всегда выглядит элегантно и женственно. Недавно она предстала на снимке в плюшевой пижаме с мордой единорога и в тапочка-лапах. В таком образе не только тепло, но и можно развлечь детей, придумав соответствующие игры.

А ваши дети какой пример брали с родителей?