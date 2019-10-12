Клятвы в вечной любви: принцесса Евгения опубликовала свадебное видео

Принцесса Евгения является двоюродной сестрой принцев Уильяма и Гарри. В прошлом году в Великобритании состоялось несколько королевских свадеб. Принц Гарри взял в жены Меган Маркл, а спустя несколько месяцев принцесса Евгения пошла под венец со своим избранником предпринимателем Джеком Бруксбэнком. Торжество было организовано с поистине королевским размахом. От наряда невесты было не оторвать глаз, а в часовне Святого Георгия присутствовали такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл и Лив Тайлер.

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12 октября внучка королевы Елизаветы II отмечает первую годовщину со дня свадьбы. По этому случаю она трогательно поздравила своего возлюбленного и поделилась видеороликом с торжества. На кадрах запечатлены самые трогательные моменты того дня. Поездка невесты в свадебном платье и диадеме в карете. Ее появление у дверей храма и обмена клятвами в вечной любви.

«Это был лучший день в моей жизни.. навеки и навсегда! С первой годовщиной тебя, мой Джек!», — написала принцесса Евгения.

Напомним, многие сравнивали наряд невесты с подвенечным платьем Маркл. Однако образ принцессы Евгении также нес и социальную значимость. Дизайнеры Peter Pilotto и Christopher De Vos специально создали для нее платье с крупным бантом, длинным шлейфом и открытой спиной, чтобы видно было ее шрам. Дело в том, что в подростковом возрасте девушка перенесла тяжелую операцию по исправлению сколиоза. теперь она помогает тем, кто тоже борется с этим заболеванием.

Сейчас принцесса активно борется с лишним весом. Она любит итальянскую кухню и часто сама готовит разные блюда. Не так давно ее заподозрили в беременности, но слухи не подтвердились.

А вы храните видео со своей свадьбы?