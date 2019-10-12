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«К вам едет вареная курица»: муж Бородиной пожаловался на бессонницу

Курбан Омаров пьет таблетки, чтобы лучше спать.

«К вам едет вареная курица»: муж Бородиной пожаловался на бессонницу
Курбан Омаров/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Sa9p8FB59/

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров пожаловался на бессонницу. Мужчина рассказал, что вынужден пить таблетки, чтобы хорошо спать, но действовать они начинают невовремя. Проблемы со сном Омарова мучают давно, но прочувствовать всю степень запущенности ситуации Курбан смог во время поездки в Петербург, где он собирался презентовать свою книгу «Откровения мужчины». Бизнесмен рассказал, что накануне отбытия из дома опять не смог поспать.

«Самое интересное в этой истории, что на меня напала подруга бессонница. В семь часов утра я выпил таблеточку, чтобы уснуть. Действовать она начала, похоже, только сейчас. Питер, жди, к вам едет вареная курица», — пошутил он.

Напомним, что книгу «Откровения мужчины» Курбан выпустил в начале июля. Продаваться же она начала в конце августа. Сейчас Курбан активно ездит по стране и устраивает с читателями творческие встречи.

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бессонницакнига Курбана ОмароваКсения БородинаКурбан ОмаровОткровения мужчины
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«К вам едет вареная курица»: муж Бородиной пожаловался на бессонницу
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