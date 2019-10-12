«Настройся по-мужски»: Плющенко строго проинструктировал сына перед ответственным выступлением

На кадрах видно, как волнуется фигурист за своего наследника.

Яна Рудковская показала, с какой строгостью фигурист Евгений Плющенко настраивает своего сына перед ответственным выступлением. Продюсер опубликовала закулисное видео в личном аккаунте в Instagram. Шестилетний Алекс должен был продемонстрировать публике свое выступление в рамках академии фигурного катания Евгения Плющенко. Именитый футболист спустился к сыну, чтобы дать ему профессиональные наставления.

На кадрах видно, как папа сильно переживает за своего отпрыска. Человеку, попытавшемуся причесать мальчика, Евгений твердо сказал, что готовить конкурсанта нужно заранее. Малыша же Плющенко попросил дать зрителям настоящих, мужских эмоций.

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«Должен быть мощный прокат. Выезды на всех прыжках, пожалуйста. Волчок мощный на скорости. Низкий волчок! Эмоций дашь мне? По-мужски. Настройся по-мужски! Надо завестись как на соревнованиях», — отчеканил Плющенко.

Подписчики, тем временем, отмечают, что маленький Алекс становится достойным преемником отца. Мальчик усердно работает над собственной техникой и мечтает стать знаменитым фигуристом.