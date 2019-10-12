«Отбил всякое желание»: Бузову в юности насильно поцеловал байкер

Ольга Бузова освежила воспоминания о своем первом поцелуе. В передаче «Вопросы взрослому» телеведущая «Дома-2» поведала, что событие было для нее не самым приятным, ведь знакомый байкер вынудил ее поцеловаться. За 13-летней Олей тогда упорно ухаживал некий Виталик. Он пытался очаровать девушку не только своей харизмой, но и наличием «железного коня». Бузова же была непреклонна, ведь на тот момент она была влюблена в другого и хранила ему верность.

Виталик, впрочем, сдаваться не планировал. Он обманным путем заманил Ольгу под балкон, чтобы удивить ее чем-то. Когда же Бузова появилась там, байкер притянул любимую за лицо и поцеловал ее.

«Он начал совать мне в рот язык, представляете? Я начала его отталкивать. В фильмах все это так красиво выглядело, а тут… Он отбил мне всякое желание подходить к мужчинам. Спустя долгое время после этого у меня появился молодой человек, с которым мы ходили только за ручку», — рассказала она.

Напомним, в скором времени Ольга Бузова вновь попытает шанс найти свою любовь. Поможет ей в этом друг Тимур Батрутдинов.