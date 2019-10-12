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Дочь Сафонова для свадебной вечеринки выбрала полупрозрачное мини

На официальной части праздника Анастасия предстала в классическом наряде со шлейфом.

Дочь Сафонова для свадебной вечеринки выбрала полупрозрачное мини
Анастасия Сафонова Фото: https://www.instagram.com/p/BtBbx9WlPsF/

Недавно 24-летняя дочь российского актера Кирилла Сафонова Анастасия вышла замуж. Торжественная церемония состоялась в Израиле, где девушка несколько лет жила вместе с мамой, но затем переехала в США. Избранником Анастасии стал ирландский бизнесмен Стивен Мерфи.

Торжество в Тель-Авиве собрало множество гостей. Нужно сказать, что после церемонии прошло уже несколько дней. Однако дочь Кирилла Сафонова продолжает делиться яркими моментами со своей свадьбы.

Накануне в ее блоге в социальной сети в режиме stories появилось видео, где она танцует на вечеринке уже после банкета. Как и многие современные невесты, Анастасия приобрела для торжества сразу два платья. В белоснежном наряде со шлейфом она шла к алтарю. Для вечеринки уже после торжественной части 24-летняя наследница Кирилла Сафонова выбрала блестящее полупрозрачное мини-платье с открытой спиной и бахромой в стиле 30-х годов.

Напомним, на большой праздник в Израиль, конечно, приехал Кирилл Сафонов, который помогал дочери организовывать его. Он появился на торжестве вместе с супругой Александрой Савельевой и их шестимесячным сыном Леоном.

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Дочь Сафонова для свадебной вечеринки выбрала полупрозрачное мини
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