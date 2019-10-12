«Женщина трудной судьбы»: Миро высмеяла Джанабаеву за хвастовство молодостью

Блогер в свойственной форме раскритиковала внешность певицы и связала внешние недостатки с проблемами в личной жизни.

Лена Миро в свойственной ей манере раскритиковала внешность Альбины Джанабаевой, тем самым, ответив певице на пост о комплиментах и молодости. Ранее певица опубликовала в личном микроблоге историю, как во время прохождения паспортного контроля ей сделал комплимент один из пограничников. Мужчина сказал, что артистка выглядит намного младше своих 40 лет. Миро, в свою очередь, подвергла ситуацию сомнению и заявила, что Альбина и в молодости не отличалась красотой, сейчас же об этом говорить нет смысла.

Лена обвинила Альбину в том, что та выдумала историю с пограничником, чтобы чувствовать себя увереннее. Блогер обозвала супругу Валерия Меладзе «вусмерть уботексированной» и акцентировала внимание, что «даже при полном параде» Джанабаева выглядит как женщина «трудной судьбы».

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Причиной подобных постов Миро назвала проблемы в личной жизни экс-участницы «ВИА ГРА». Блогер озвучила мысль, что супруг Джанабаевой – Валерий Меладзе много пьет.

«Альбине могу дать бесплатный совет: поменьше болтать, поменьше фантазировать, поярче красить свои застиранные глаза. Отсутствие макияжа, литры ботокса и бейсболка еще никого не сделали девочкой в 40 лет», — резюмировала она.