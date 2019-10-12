Наталья Рудова получила цветок от прекрасного незнакомца

Актриса Наталья Рудова похвасталась цветком от незнакомого мужчины. Москвич подкараулил артистку на улице и преподнес ей сделанную своими руками большую розу. О приятном сюрпризе сама Рудова рассказала в stories. Наталья поведала, что ехала по своим делам на «Лексусе». В какой-то момент ее остановил улыбающийся мужчина, а через считанные секунды у него в руках возник бумажный цветок.

«Я просто встретила прекрасного мужчину. Он меня остановил и запросто скрутил мне цветок. Поделись улыбкою своей… Спасибо ему большое», — похвалилась Рудова.

Кем является этот таинственный незнакомец, Наталья не озвучила. Не исключено, что актрису долгое время ждал тайный поклонник, который хотел удивить звезду собственным умением. Отметим, что Наталья достаточно редко выкладывает в профиль фотографии с цветами. Фолловеры тем временем гадают, есть ли у актрисы мужчина, который готов задаривать артистку букетами каждый день.