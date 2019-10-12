ЗВЕЗДЫ

Наталья Рудова получила цветок от прекрасного незнакомца

Мужчина подкараулил актрису на улице и преподнес ей самодельную розу.

Наталья Рудова получила цветок от прекрасного незнакомца
Наталья Рудова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3efWxDopVP/

Актриса Наталья Рудова похвасталась цветком от незнакомого мужчины. Москвич подкараулил артистку на улице и преподнес ей сделанную своими руками большую розу. О приятном сюрпризе сама Рудова рассказала в stories. Наталья поведала, что ехала по своим делам на «Лексусе». В какой-то момент ее остановил улыбающийся мужчина, а через считанные секунды у него в руках возник бумажный цветок.

«Я просто встретила прекрасного мужчину. Он меня остановил и запросто скрутил мне цветок. Поделись улыбкою своей… Спасибо ему большое», — похвалилась Рудова.

Наталья Рудова
Наталья Рудова/Фото: https://www.instagram.com/rudovanata/

Кем является этот таинственный незнакомец, Наталья не озвучила. Не исключено, что актрису долгое время ждал тайный поклонник, который хотел удивить звезду собственным умением. Отметим, что Наталья достаточно редко выкладывает в профиль фотографии с цветами. Фолловеры тем временем гадают, есть ли у актрисы мужчина, который готов задаривать артистку букетами каждый день.

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Наталья Рудова получила цветок от прекрасного незнакомца
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