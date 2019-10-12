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Игравший у Тарантино и Линча Роберт Форстер умер в 78 лет

Актер долгое время боролся с опухолью в головном мозге.

Игравший у Тарантино и Линча Роберт Форстер умер в 78 лет
Роберт Форстер/Фото: https://www.instagram.com/p/B3gPxZkJ3EQ/

На 79 году жизни в Лос-Анджелесе скончался сотрудничавший с Тарантино и Линчем актер Роберт Форстер. По сообщениям американских изданий, смерть настигла американца в его собственном доме. Долгое время Форстер боролся со злокачественной опухолью в головном мозге, но врачи не сумели помочь номинанту на «Оскар». Агент актера рассказал, что скончался Форстер в день выхода своего последнего фильма «Путь: Во все тяжкие».

Hollywood Reporter информирует, что в длительной карьере Форстера были эпизоды, когда он предпочитал не сниматься в фильмах. Сам актер характеризовал эти этапы как «прозрение» и отмечал, что именно в эти периоды к нему приходило осознание, что он еще не умер и в полной мере может использовать существующие возможности.
Отметим, что аудитория знает Форстера по фильмам «Джеки Браун» (именно за роль в этой картине Форстер был номинирован на «Оскар»), «Холодный взор» и сериалу «Во все тяжкие».

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Игравший у Тарантино и Линча Роберт Форстер умер в 78 лет
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