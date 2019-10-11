ЗВЕЗДЫ

Бывший муж Собчак предложил сравнить его мозг с такси

Актер сфотографировался на фоне декораций

Бывший муж Собчак предложил сравнить его мозг с такси
Максим Виторган. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Максим Виторган продолжает активно вести свой микроблог и радовать подписчиков иногда забавными, а иногда философскими постами. Так, на этот раз актер разместил на своей странице фото самого себя, накрытого одеялом и с деревянной рамкой в руках. 

«Давайте притворимся, что мой мозг такси и, вдруг в нем едете вы», — написал Виторган рядом со снимком. Эта фраза — цитата из стихотворения американского классика Ричарда Бротигана. 

Именно эту цитату в качестве эпиграфа использовал норвежский писатель Эрленд Лу в своей книге «Тихие дни в Перемешках». Напомним, на сборе труппы худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказывал, что в этом сезоне на малой сцене театра будет идти спектакль как раз по этой книге. Постановщиком выступил Алексей Золотовицкий. 

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"Гоголь-центр"Кирилл СеребренниковМаксим ВиторганПремьераспектакль
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Бывший муж Собчак предложил сравнить его мозг с такси
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